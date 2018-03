STIO CILENTO,FIAMME NELLA NOTTE IN UN FIENILE

L’incendio è divampato in Località evento “san Marzano” del comune di Stio Cilento. In fiamme per cause accidentali un fienile. L’episodio nelle prime ore di questa mattina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e dei carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Mennato Malgieri. L’incendio é stato causato da un probabile corto circuito ed ha ha interessato circa 150 balle di fieno. Il tetto dello stabile in travi di legno e tegole è stato danneggiato.

AGROPOLINEWS