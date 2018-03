Sprint scudetto, la tabella rilancio per Callejon. Unico in campo per 41 gare ma è apparso affaticato nelle ultime partite

Una sosta rigenerante, arrivata al momento giusto per Callejon. Un lavoro atletico mirato per ritrovare la piena brillantezza e una pausa mentale per Josè che non si è mai fermato tra campionato, coppe europee (Champions ed Europa League) e coppa Italia: 41 presenze stagionali, l’unico che ha sempre timbrato il cartellino. Quattro giorni di allenamenti a Castel Volturno, la parte atletica svolta con i compagni e calibrata in base alle esigenze personali: Josè è una macchina perfetta, lo staff di Sarri la sta riportando a pieno regime per questo rush finale di campionato. Lopetegui non l’ha chiamato per le due amichevoli della Spagna (dopo l’1-1 con la Germania, martedì la sfida contro l’Argentina di Higuain), l’esterno azzurro spera ancora di essere inserito nel gruppo mondiale di Russia 2018 e vorrà giocarsi al meglio le ultime sue carte ed entrare tra i convocati della rassegna di giugno. Fondamentale un finale di campionato a mille con il Napoli, nove partite ai suoi livelli migliori dopo il calo evidente delle ultime tre partite. Anche uno stakanovista come lui ogni tanto tira per un attimo il fiato, meno brillanti del solito le ultime tre prestazioni, il peso di una stagione logorante da un punto di vista fisico e mentale, piena di impegni per il Napoli e con l’esigenza di dover puntare sempre alla vittoria per non perdere colpi con la Juve. Callejon è una pedina insostituibile, fondamentale per gli equilibri del gioco di Sarri: ecco perché la sua condizione ottimale è un parametro indispensabile nella volata scudetto. Tre partite al di sotto degli standard abituali, tre partite in cui non è riuscito a segnare e a piazzare le sue giocate decisive: meno lucido lo spagnolo al momento di scegliere la soluzione migliore, al momento dell’assist o del tiro in porta. Importante staccare un attimo la spina, due giorni di breake poi il lavoro mirato in questi giorni: senza impegni ravvicinati lo staff atletico ha potuto aumentare i circuiti di resistenza alla velocità, lavoro specifico svolto anche ieri a Castel Volturno. Una tabella che riporterà l’ex attaccante del Real Madrid al massimo della condizione per questo finale di campionato: ripartirà da Reggio Emilia contro il Sassuolo, la prima delle uniche tre partite che ha saltato in questi cinque anni di Napoli (16 febbraio 2014, le altre con Genoa e Villareal). Lo stakanovista d’Europa, quello che ha giocato di più nei cinque campionati più importanti (179 presenze): uno che va sempre di corsa. Ecco perché quando Callejon rallenta un attimo si nota e la squadra subisce l’immediato contraccolpo: lo spagnolo è quello che dà la spinta in tutti i sensi. Un punto fermo per il presente e il futuro: sotto contratto con il club azzurro (non c’è clausola rescissoria), rientra tra i sicuri confermati. Callejon è ormai uno di veterani del gruppo: è arrivato con Benitez ed è rimasto con Sarri, stregato dalle prime parole in ritiro del tecnico azzurro. E con gli schemi dell’allenatore toscano sta rendendo al massimo: perfetto da esterno destro del tridente d’attacco, un contributo essenziale sia in fase offensiva che nel lavoro in fase di rientro. Uno di quegli elementi che basa tantissimo sulla corsa e sulla continuità di rendimento durante la partita e in tutta la stagione: ecco perché la condizione atletica è fondamentale per il suo rendimento migliore. Ora due giorni di riposo: la ripresa martedì a Castel Volturno e poi 50 giorni da vivere tutti di un fiato. Alla Callejon. (Roberto Ventre – Il Mattino)