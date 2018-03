“Sport e periferie”, finanziati ben 18 progetti nel salernitano: in lista anche Atrani, Amalfi, Praiano e Scala

Buone notizie per lo sport in Costiera Amalfitana. Come sappiamo, il Governo ha destinato oltre 75 milioni di euro in favore del progetto “Sport e Periferie”, al fine di finanziare i progetti inferiori ai 300 mila euro. L’elenco provvisorio è stato pubblicato poco fa sul sito del Ministero. In tutto sono 18 i progetti approvati nella sola provincia di Salerno, per la precisione nei comuni di: Alfano (195.000 euro), Auletta (225.348,33 euro), Amalfi (due progetti da 200.000 euro per la palestra di Marina Grande, che dovrebbe essere utilizzata per il canottaggio), Atrani (due progetti da 137.500 euro, tra cui ristrutturazione del campetto a 5), Campagna (212.338,34 euro), Capaccio Paestum (180.000 euro), Casal Velino (40.307,68 e 186.410,95 euro), Cuccaro Vetere (60.000 euro), Montecorice (283.700 euro), Postiglione (130.023,37 euro), Roscigno (168.000 euro), Montecorvino Pugliano (164.923,09 euro), Olevano Sul Tusciano (89.552,67 euro), Praiano (199.500 euro per il campo da bocce di piazza san Gennaro), Salerno (50.000 euro e 237.716 euro), San Cipriano Picentino (86.000 euro), Scala (164.000 euro per la palestra del plesso scolastico) e Siano (165.000 euro).