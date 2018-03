Sorrento / Vico Equense lavoro raddoppiato nei seggi per gli scrutatori per il tagliando elettorale antifrode. Servizio di Positanonews

Positanonews da ieri sera sta seguendo h 24 la situazione nei seggi della Penisola Sorrentina , Costiera amalfitana e dintorni ( segnalate ogni curiosità a 3381830438 con un whatsup o messaggio ). Questa sera abbiamo sentito gli scrutatori di Sorrento e Vico Equense “Il lavoro è stato regolare, timbratura e firme delle schede.. ma è stato maggiore degli anni scorsi a causa del tagliando elettorale” In che senso? “Nel senso che deve essere apposto il bollino e controllarlo attentamente, dopo timbro e firma quindi c’è anche l’apposizione del bollino e su migliaia di schede il lavoro non è poco.. ” Dunque più lavoro, ma lo stesso compenso , circa 100 euro per essere impegnati fra sabato pomeriggio e tutta la domenica e la nottata di lunedi fino allo spoglio finale..

Ma cosa è questo tagliando antifrode, introdotto dal Rosatellum?

Vediamo nel dettaglio cos’è, come funziona e cosa dovrà fare l’elettore al seggio. Scopri come si vota con la nuova scheda elettorale

All’interno della scheda elettorale che l’elettore riceverà ai seggi delle Elezioni 2018 sarà presente un tagliando cartaceo contenente un codice progressivo alfanumerico generato in serie che verrà annotato sul registro elettorale.

Dopo aver espresso il proprio voto l‘elettore dovrà consegnare la scheda elettorale chiusa al presidente di seggio, e non metterla nell’urna, diversamente dalle precedenti elezioni.

Il presidente di seggio staccherà il tagliando dalla scheda elettorale e confronterà il codice con quello annotato sul registro elettorale. Dopo il controllo inserirà la scheda nell’urna che, così tornerà ad essere anonima.

Il tagliando antifrode è stato inserito per contrastare la contraffazione delle schede, compilate fuori dal seggio e poi introdotte illegalmente.

Questo nuovo meccanismo è stato introdotto con la nuova legge elettorale Rosatellum, aggiornando l’articolo 58 della legge 361 del 1957:

“L’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identita’ esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell’urna”.