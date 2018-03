Sorrento veleni dietro la nuova Giunta. Marzuillo ha voluto la testa di Di Prisco e punta a candidarsi sindaco . L’anteprima di Positanonews sulla Giunta a quattro , che dovrebbe ufficializzare il sindaco Giuseppe Cuomo , con l’esclusione di Mario Gargiulo e l’uscita dalla maggioranza del Ponte di Pontecorvo ora sta continuando a far parlare. Se è vera la teoria che Cuomo cerca di far fuori i più forti per poter poi essere lui a controllare la cosa , seguendo le orme del padre Nino, come abbiamo ipotizzato qualche giorno fa con un nostro servizio sulla storia politica della Città del Tasso, allora devono temere anche Massimo Coppola, il più votato in assoluto con i suoi 810 voti, e la De Angelis, data per certa come vicesindaco al posto della Cancellieri, ma al momento si dovrebbe andare avanti. Anche se davvero il momento politico è molto confuso, abbiamo visto qualche giorno fa Marco Fiorentino sorridente ed è quanto dire..

Comunque chi altro entrera? Dovrebbe entrare anche un tecnico, un commercialista. Si parlava di Bernardo , ora di Raffaele Cafiero. Ma il sindaco Cuomo non ha fatto alcun nome se non che ci sarà un tecnico.

Addirittura qualcuno aveva pensato ad un ritorno di Raffaele Apreda il quale, nonostante non abbiamo subito alcun rinvio a giudizio, al momento, come ha rivelato a Positanonews, non vuole impegnarsi nella politica attiva. Il tecnico a quanto pare sarà un commercialista, e da qui il toto nomine, che verrà svelato solo lunedì a meno di ulteriori rinvii.

Rinvii che non possono durare molto, come ha ben esplicitato Positanonews. Un’amministrazione non può funzionare troppo a lungo senza una Giunta. Ci sono atti contingibili ed urgenti da approvare e con la Pasqua che si avvicina neanche un flemmatico come Cuomo può aspettare troppo.

Ma andiamo per ordine. Dunque Gargiulo, che sta a guardare, è stato fatto fuori per più motivi. Interessi che non collimano, in primis, e qui andiamo nella dietrologia ed è ‘ un possibile candidato sindaco che non è facile da gestire perchè autonomo. Dunque l’aderenza al PD diventa solo il classico “casus belli”, inutile girarci intorno.

Dietro la scusa di un appoggio al PD che Gargiulo non ha espletato o perlomeno non ha avuto seguito, con lo stesso sindaco Cuomo preferito alla moglie di un ex sindaco di Agerola da Forza Italia e dall’altra aiutato dallo stesso PD ad essere eletto in un consorzio, oltre ad avere egli stesso appoggiato Tito , che è PD, alla Città Metropolitana, allontana Mario Gargiulo dalla Giunta.

In realtà sono ben altri i motivi di questo allontanamento e Positanonews ne ha parlato ampiamente. Ma vi sono anche altri retroscena che forse fanno quadrare il cerchio. Uno dei nomi papabili come assessore era quello di Luigi Di Prisco, ma è stato fatto fuori dalla Giunta come mai? Insomma è stato ultimamente fra i consiglieri il più attivo e apprezzato per le sue attività anche ambientali. Mortificato sia per la mancata designazione come assessore sia dalla carica di Presidente del Consiglio

L’ipotesi che prende piede negli ambienti sorrentini è che Stafano Marzuillo ha chiesto la testa di Luigi di Prisco perchè si sia sentito indebolito. Ma c’è di più Marzuillo potrebbe ambire a essere lui il prossimo candidato sindaco. I legami con Cuomo sono forti, e anche familiari. Avrebbe appoggi dalla maggioranza uscente e anche da Marco Fiorentino con Salvatore Di Leva di cui è consulente, e qui potrebbe rientrare per la finestra la vicenda del project financing del collegamento al porto col parcheggio Correale. Il “Ponte” era contrario al dare ai privati questa gestione, la questione del finanziamento perso dalla Regione Campania non è stato ancora chiarito completamento.

Questa potrebbe essere un’ottica con la quale interpretrare questo momento politico. Si prepara il terreno a Marzuillo, al project financing e un possibile rientro di Cuomo collegato a questo, anche se politicamente ha perso l’ultimo treno e abbiamo visto che considerazione ha avuto di lui il partito di Berlusconi. E’ probabile che Peppino Cuomo voglia seguire le orme del padre, che fece in modo che il sindaco lo facesse Alfonso Astarita? Ma poi le conseguenze non sono mancate, pensare che chi viene fatto fuori dopo aver impegnato risorse e tempo nella politica stia solo a guardare non è sensato.

Cuomo comincia a perdere pezzi non solo interni con la Giunta, ma anche all’esterno. Anche con Sagristani non sembra esserci più l’intesa di una volta, forse avrebbe voluto da lui un appoggio più forte per una candidatura che non avrebbe comunque portato a nulla. Da qui una possibile intesa con Marco Fiorentino, che la rinnega in maniera assoluta. Dunque ci sono dei tentativi di abboccamenti?

La nostra è una riflessione a grandi linee, speriamo di non far inferocire di nuovo tanti ogni volta che ci distacchiamo dalla cronaca, ma siamo semplici osservatori che cercano di studiare il fenomeno politico locale, sicuramente ogni passaggio qui doveva avere ulteriori approfondimenti. Ma ci vorrebbero dei libri e documenti per andare oltre. Sarà davvero così?

Intanto si sacrifica chi si è impegnato nella politica, come Di Prisco in questo caso, ma anche il territorio, particolarmente abbandonato a causa di questa crisi politica, il Corso Italia è un cantiere, il Centro di Igiene Mentale si avvia ad essere trasferito. Le energie sono rivolte ai giochi di potere e forse a cedere un bene così fruttuoso come il parcheggio Correale ai privati. Come andrà a finire lo sapremo presto. Appena ci saranno gli atti ufficiali li pubblicheremo in tempo reale , come stiamo facendo da 14 anni tutti i giorni anche per la Penisola Sorrentina, su Positanonews.it.

Seguiteci per la prossima puntata…