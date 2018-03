Sorrento. Il sindaco Cuomo nomina la nuova giunta

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha firmato questo pomeriggio il decreto di nomina dei nuovi componenti della giunta comunale.

Si tratta di Maria Teresa De Angelis, che rivestirà l’incarico di vice sindaco, Rachele Palomba, Massimo Coppola e Francesco Parlato.

“Le deleghe, come sempre, saranno assegnate dopo il confronto con gli assessori, e dopo che il gruppo Il Ponte mi avrà indicato, entro 15 giorni, il suo rappresentante in giunta – spiega il primo cittadino – L’impegno preso con tutta la coalizione è che l’esecutivo nominato oggi sarà oggetto di una attenta riflessione, in occasione della fine dell’anno, poiché solo allora decideremo la compagine che affronterà la sfida elettorale. La scelta dell’assessore tecnico, Francesco Parlato, è stata frutto di un confronto con tutti i gruppi di maggioranza. Sono certo che lui potrà dare un importante contributo alla luce dell’incarico di presidente dei revisori dei conti, ricoperto per un triennio nel corso del mio primo mandato. Voglio ringraziare Mario Gargiulo per il lavoro svolto nella mia giunta, e mi auguro che saprà offrire dall’esterno un aiuto all‘attività amministrativa e alla crescita del suo gruppo consiliare”.