Sorrento si riapre il processo al Filou

Sorrento. La Corte d’ appello di Napoli riapre il processo al Filou. Per il locale fu contestata la presunta inagibilità a causa delle vie di fuga , per cui fu anche provvisoriamente chiuso dal Comune . Sotto inchesta finì il patron Rosario Massa con Antonio Savarese suo consulente e i membri commissione di vigilanza fra cui l’allora assessore Mario Gargiulo, il vicecomandante dei vigili urbani Carmine Bucciero, il tecnico comunale Daniele De Stefano, il delegato dell’Asl Vincenzo Imperatore, l’esperto di acustica Massimo Fiodo, quello di elettrotecnica Carmine Savarese e l’ingegnere Giorgio Antonio Di Santi. Archiviazione per tutti, salvo il titolare , ma per questi ultimi due la Procura ha fatto appello, il primo perchè parente del consulente ed il secondo perchè aveva le competenze tecniche per poter intervenire. Una vicenda giudiziaria che risale a tre anni fa, parliamo del 2015, ed è destinata probabilmente all’assoluzione o alla prescrizione.