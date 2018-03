Sorrento e Sant’Agnello ospitano le grandi finali delle regionali di Volley . Le migliori della Campania, che sono anche fra le migliori d’ Italia . Chi ama il volley e lo sport più in generale, non potrà resistere alla voglia di sentir risuonare gli inni nazionali ed assistere ad una kermesse che in grande stile verrà ospitata in penisola proprio dalla Folgore Massa in collaborazione con gli amici dell’APD Carotenuto Volley. Ironia della sorte ha voluto che a contendersi il pass per le Nazionali siano proprio le quattro società più “alte in grado” della nostra Regione e quindi si respirerà davvero un clima di grande volley! Si comincia alle 16.30 a Viale dei Pini con la prima semifinale. Invitiamo tutti gli sportivi della penisola sorrentina a partecipare a questo evento che sarà per noi una grande festa di sport