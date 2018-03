Sorrento / Sant’Agnello Arrestati due ladri di biciclette di Ercolano anche grazie a Positanonews. Erano di due studenti del Liceo Scientifico Salvemini, messe con tanto di catena di fronte al Parco Ibsen. I due malviventi hanno rubato le bici e si sono recati fino alla stazione della Circumvesuviana di Sant’Agnello per non destare sospetti. Ma la polizia ha notato qualcosa di sospetto, uno dei due infatti si è subito allontanato alla loro vista. Fermati i due, che non riuscivano a convincere gli uomini della polizia di Stato, e fra l’altro erano anche in possesso di attrezzi da scasso, è stato lanciato l’appello in rete da Positanonews e da qui sono state individuate le bici e i proprietari si sono recati subito al Commissariato. Questo ha permesso l’arresto dei due con direttissima alla Procura di Torre Annunziata lunedì prossimo . Complimenti alla Polizia per l’operazione, ma anche una bella soddisfazione per noi che nel nostro piccolo siamo un riferimento per tutta la Penisola Sorrentina da 14 anni .