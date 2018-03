Sorrento pronti alla dismissione di Marina Grande e Punta Gradelle ultimi collaudi . I DOCUMENTI

Sorrento pronti alla dismissione di Marina Grande e Punta Gradelle ultimi collaudi. Forse si farà ancora un’estate con il depuratore, perchè al momento sono stati effettuati tutti i passagi , ma in concreto non sappiamo quando verrà dismesso, ma per gli abitanti di Marina Grande forse è quasi finita l’epoca dei disagi. A Vico Equense il depuratore funzionerebbe, stando ai resoconti , pare che ci sia ancora un collaudo da fare riguardo il piazzale, per il quale Gennaro Cinque fece delle contestazioni all’epoca, me le due cose non sarebbero collegate, poi dovrebbe andare la gestione alla GORI da parte della Regione Campania. Ecco i documenti dul depuratore di Marina Grande ALTRADETERMINAFINALE (2) NOTA GORI PROT 36713-2017 + VERBALI CONFERENZA DEL 10 E 30.10.2017 (1)