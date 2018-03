Sorrento-Positano, Ultramarathon: si aprono le iscrizioni

Il running tornerà ad essere protagonista tra le due costiere: il prossimo 2 dicembre 2018 ci sarà nuovamente la Sorrento Positano Ultramarathon da 54km, con un percorso ridotto da 27km, permettendo così a chiunque di prendere parte ad un’esperienza sportiva unica, tra i panorami più suggestivi al mondo: Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano, il risultato sarà l’essere immersi in un’atmosfera unica che solo questi luoghi sanno regalare.

Nella kermesse per podisti ci sarà anche una maratonina “Family Run&Friends” da 2km per le famiglie e i bambini, in cui si prevede una partecipazione più allargata. Nell’ultima edizione della 54km, tra gli uomini ha trionfato il biellese Stefano Velatta primo in 3h28’44” e tra le donne la fortissima finlandese Noora Katarina Honkala in 4h15’00”, con il gruppo dei cento alle spalle che ha sfidato le intemperie d’inizio dicembre. La decima edizione sarà ricca di novità, infatti c’è l’istituzione del Gran Premio Nastro Verde sulla distanza della mezza maratona per gli atleti della Panoramica 27km. Un tappeto di rilevamento al km 21,0975, consentirà di premiare primi tre uomini e le prime tre donne assolute, oltre a rilevare il tempo intermedio sulla distanza classica della mezza maratona: la gara proseguirà comunque fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 27 km.

L’Ultramaratona 54km vede per la prima volta l’istituzione del Trofeo della Costiera sulla distanza dei 50 km: un tappeto di rilevamento verrà posizionato 50° km e poi verranno premiati con trofeo i primi tre uomini e le prime tre donne assolute. La gara proseguirà fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 54 km. Le partenze saranno alle ore 7 per la distanza più lunga e alle ore 9 per la Panoramica da 27km. L’Ultramaratona vanta dell’impeccabile organizzazione di Carlo Capalbo, presidente anche di Napoli Running e organizzatore dell’ultima Napoli City Half Marathon del 2 febbraio scorso, infatti la stessa Gazzetta dello Sport ha riconosciuto all’organizzatore napoletano anche la grande riuscita della RunCzech Running League, il circuito podistico ceco che riunisce tutte le gare più belle e partecipate della Repubblica dell’Est, sotto la sua presidenza del RunCzech Team.

La Napoli Running ha aperto ufficialmente le iscrizioni con un costo fisso di euro 40 per ottenere il pettorale della Sorrento Positano Ultramaratona 54km e di 25 euro per i primi 1000 iscritti alla Panoramica da 27km. Dal 1001 al 2000 la tariffa del pettorale salirà a 30 euro.