Sorrento, partono lavori al manto stradale: chiusure in via Correale e Piazza Tasso

Lavori al manto stradale a Sorrento. In particolare, da stasera, partiranno i lavori di scarifica e posa tappetino in via Correale, piazza Tasso e via Fuorimura. Per eseguire gli stessi è stato necessario predisporre un nuovo piano traffico. Ecco i dettagli.

Nei giorni 12 – 13 ­ marzo 2018, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo:

in via Correale dal parcheggio “A. Lauro” a piazza T. Tasso:

L’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, ad eccezione dei residenti con posto auto nel tratto di strada;

in piazza T. Tasso:

L’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, nel tratto di strada di volta in volta interessato all’avanzamento dei lavori;

Nel giorno 14 marzo 2018, dalle ore 07,00 alle ore 18,00:

in via Correale dal parcheggio “A. Lauro” a piazza T. Tasso:

L’istituzione temporanea del senso unico (Parcheggio “Lauro” – Piazza Tasso;) in piazza T. Tasso:

L’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, nel tratto di strada di volta in volta interessato all’avanzamento dei lavori;