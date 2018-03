Sorrento. Navi da crociera, record per il 2018. Anche la Costa torna sulla penisola: gli accosti salgono da 83 a 98

La Costa torna con le sue navi da crociera a solcare il mare della Costiera. La Pacifica della compagnia genovese, infatti, raggiungerà per due volte nei prossimi mesi il molo di Marina Piccola. Sarà anche l’ultima nave a raggiungere Sorrento nel 2018, stazionando in rada il 23 novembre, e chiuderà un anno in cui saranno in totale 114 le città galleggianti che getteranno l’ancora tra i Bagni della Regina Giovanna e Punta Scutolo. Sedici in più rispetto al 2017. Un dato che segna un ulteriore rilancio del comparto dopo il momento d’oro vissuto circa dieci anni fa e la crisi del periodo successivo. Già negli ultimi due anni si è registrato un sostanzioso aumento degli accosti, passati da 83 ai 98 dell’ultima stagione. E ora il nuovo incremento del 16 per cento circa che potrebbe diventare ancora più sostanzioso nel corso dei prossimi mesi. Il numero di navi sembrerebbe destinato infatti a crescere ulteriormente, considerato che per ora le 114 unità attese sono solo quelle riferite alle prenotazioni arrivate sino ad oggi alla capitaneria di porto di Sorrento. Gli uomini del comandante Enrico Staiano non escludono che nel corso dell’anno possano aggiungersi ulteriori arrivi. Tra l’altro la Costa Pacifica non rappresenta l’unica novità per il 2018. Insieme alla compagnia genovese del gruppo Carnival approderanno a Sorrento per la prima volta anche altri due gruppi: Grand Cruise Investment e Netherlands. Le nuove navi che invece si vedranno in Costiera (oppure che ritornano dopo diversi anni) sono Star Pride, Prinsedam, Marella Dream, Le Laperouse, Azamara Pursuit e Artania. La stagione degli accosti prenderà il via ufficialmente il prossimo 15 aprile, proprio con una delle unità che fanno ritorno in penisola, la Prinsedam della Holland America Line. Il mese in cui sono previsti più arrivi è giugno, quando a Sorrento dovrebbero approdare ben 20 unità. «Siamo molto soddisfatti – dice il sindaco Giuseppe Cuomo – Sappiamo che il mondo delle crociere cambia repentinamente, comunque la nostra città è pronta ad accogliere il flusso crocieristico, che porta ricchezza soprattutto per il settore commerciale». Il previsto incremento del numero di alberghi galleggianti, si traduce in un sostanzioso aumento di passeggeri che sbarcheranno a Marina Piccola. Nel 2017 sono stati 55.561, ben 3.000 in più rispetto all’anno precedente. Per la prossima stagione l’obiettivo minimo è superare quota 60.000. Si tratta di turisti che si fermano a Sorrento per scoprire gli angoli più suggestivi della città, oppure si affidano a tour organizzati per escursioni verso le perle della Campania, da Napoli a Ercolano e il Vesuvio, da Pompei alla costiera amalfitana. Quelli che trascorrono qualche ora in città in genere si dedicano allo shopping. «L’arrivo delle navi segna per noi un momento importante – spiega Vittorio Jannuzzi, del negozio Gargiulo & Jannuzzi di piazza Tasso –I croceristi rappresentano circa il 50% dei nostri affari ed è per questo che per loro organizziamo dimostrazioni di intarsio e lavorazione del legno, così come per il limoncello». C’è poi una piccola quota di croceristi che sceglie Sorrento per iniziare o concludere il proprio viaggio. Lo scorso anno in 150 hanno scelto questa soluzione, soggiornando per qualche giorno nelle strutture ricettive della costiera. (Massimiliano D’Esposito – Il Mattino)