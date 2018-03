A Sorrento nasce Ballerì, la prima boutique di scarpe artigianali dedicate alla tradizione costiera

A Sorrento nasce Ballerì la prima boutique tutta dedicata alle famose scarpe da donna. E non è un caso che il marchio nasce a proprio nella terra delle sirene. Di Sorrento sono, infatti, i tre fratelli che hanno messo insieme idee e professionalità ed a Sorrento rivive ancora il mito della Tarantella che si balla appunto con le scarpe basse, dette ballerine. Ma di Sorrento è anche il bisnonno dei tre giovani imprenditori: il maestro Ciro Antonino che alla fine dell’800 ha musicato meravigliose tarantelle e barcarole come «Vieni al mar», vincitrice del celebre premio Piedigrotta nel 1910.

Un marchio, dunque, quello di Ballerì tutto incentrato sul territorio e sulla tradizione nata nel cuore del Golfo di Napoli. Anche il nome è l’abbreviazione in dialetto partenopeo della scarpa usata in tutto il mondo. Da sabato 24 marzo, giorno dell’inaugurazione del punto vendita dell’originale brand, sul Corso Italia, nei pressi del cinema Armida, prenderà vita e corpo il progetto che si ispira ai colori, ai profumi ed alla storia della costiera sorrentina. Infatti le collezioni guardano a tutto tondo alla coreografia naturale della zona e si rivelano in nomi come Tarantè , Lemon Soul e

Syrentum. Le ballerine sono realizzate da artigiani della tradizione manufatturiera napoletana con materiali di qualità made in Italy. I ricami sono frutto del paziente e ricercato lavoro sartoriale. Mentre le creazioni sono curate da Gaia, shoes & accessories, designer che ha collaborato con prestigiose firme come Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna, Dirk Bikkembergs e Diego Dolcini.