Sorrento, minacciò inquilino. Condannato al pagamento di una pena pecuniaria di euro 150 ed euro 500

M. M. , originario di Napoli e residente a Sorrento, è stato condannato questa mattina dal Giudice di Pace di Sorrento al pagamento di una pena pecuniaria di euro 150 e di euro 500. Difatti l’uomo, nel 2016, aveva ripetutamente minacciato un suo inquilino, B.A difeso dall’Avvocato Luigi Alfano, di un male ingiusto nel caso in cui non avesse lasciato tempestivamente l’appartamento che questi occupava. Le pesanti ingiurie si erano protratte per molto tempo e l’uomo era arrivato persino a prendere a calci la porta dell’abitazione. B.A a questo punto aveva deciso di sporgere denuncia e di affidarsi al noto penalista sorrentino, l’Avvocato Luigi Alfano, che è riuscito ad ottenere la condanna al pagamento della pena pecuniaria dell’imputato.