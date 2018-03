L’ Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento con Positanonews ha seguito a Sorrento un summit dei commercianti aventi ad oggetto i lavori sul Corso Italia.

Commercianti esasperati si sono incontrati alle 15,30 all’English Inn con il sindaco Giuseppe Cuomo “Vogliamo certezze, quando finiranno i lavori e cosa succederà dopo.” , questo in buona sostanza hanno detto i commercianti.

Oggi teso summit col sindaco Giuseppe Cuomo. Lavori interminabili a causa dei mille intoppi , dalla pioggia ai resti archeologici, che si sa tappezzano il centro della Città del Tasso, e i negozi non lavorano più. Molti sono alla disperazione con fitti da pagare senza entrate e minacce di sfratto alla porta. Oramai è certo neanche per Pasqua i lavori saranno completati.

Fra le tematiche sollevate anche quella della richiesta della penale alla ditta per rimborsare i danni subiti dalle attività. Sono sopratutto le aziende di abbigliamento a lamentarsi. Sono tutti d’accordo che l’intervento migliorerà l’area, ma i tempi sono stati troppo lunghi con grossi danni alle attività economiche. Praticamente la ditta, secondo i presenti, deve pagare di penale, dato che i commercianti hanno passato un periodo nero a natale, proponevano praticamente di usare una parte di questa penale per far si che prendessero un po’ di soldi di tutti quelli che hanno persoPoi si è parlato di problematiche varie, come quelle dei piccioni che sono troppi e si devono fare multe a chi li ciba. Poi che metteranno delle panchine e fioriere lungo il corso. Si circola ma non si potrà parcheggiare, molti dicono che questo creerà problemi. Seguiranno aggiornamenti .

Positanonews è vicino ai commercianti e seguirà la vicenda.