Sorrento lavori alle foghe di Via Pontone. Massimo Coppola “Tanti ostacoli amministrativi, ma finalmente soddisfatto per aver dato fede alla parola data”

Sorrento. Finalmente al via i lavori di adeguamento della rete fognaria di via Pontone, nella zona collinare verso Sant’Agata sui due Golfi di Massa Lubrense. Interventi che consentiranno a numerose famiglie che risiedono al confine tra i Comuni di Sorrento e Massa Lubrense di poter convogliare i reflui delle proprie abitazioni nelle condotte di raccolta delle acque nere e garantire in tal modo il loro corretto smaltimento. Un’opera attesa da anni e che, finalmente, ora ha avuto avvio. L’impresa appaltatrice dovrebbe ultimare la posa dei tubi interrati entro la fine del mese di aprile. Un nuovo tassello per gli impianti fognari che la GORI poi dovrà gestire .

“Moralità in politica è tenere fede ad una parola data – commenta l’assessore Massimo Coppola -. Siamo partiti con i lavori di ampliamento della rete fognaria in zona Pontone – Le Tore. È stata una piccola grande impresa per gli ostacoli amministrativi e burocratici che abbiamo dovuto superare in questi anni. Si tratta di un’opera di importante estensione, che consentirà a circa 30 famiglie di allacciarsi alla rete, con indubbi benefici in termini di tutela dell’ambiente ed in particolare delle acque.

È un motivo di grande soddisfazione per me in quanto è un progetto cui mi sono dedicato da anni al fine di dotare dei servizi necessari la zona collinare di Sorrento. Ovviamente non ci fermeremo. Prosegue infatti il nostro impegno per portare sempre più la periferia al centro. Ringrazio il sindaco Cuomo – conclude Coppola – per avermi dato modo di lavorare a questo progetto”.