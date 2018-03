Sorrento l’Alternanza Scuola Lavoro del Salvemini sui seggi con Positanonews , a Vico Equense bloccati dai bollini antifrode. E’ l’ultimo comune ad aver dato l’affluenza anche perchè c’è stato caos e difficoltà con il bollino antifrode elettorale. Solo alle 18,30 si sono avute istruzioni dal Ministero che anche il vice presidente poteva prendere il bollino . L’alternanza scuola lavoro è impegnato tutta la notte con la redazione di Positanonews intanto per la prima volta nella storia con un box elezioni si danno le informazioni in tempo reale su www.positanonews.it sui collegi di Salerno e Napoli in Campania