A Sorrento la Cucina Creativa Mediterranea dello chef stellato Vincenzo Guarino

Sorrento . “La Cucina Creativa Mediterranea” e’ il titolo del libro dello chef stellato Vincenzo Guarino, del ristorante “Il Pievano” nel Chianti. Il cuoco orignario di Torre del Greco, che ha saputo per decenni mettersi gioco, sempre nel rispetto di valori puri quali l’unione familiare e la promozione del proprio territorio di origine. Su questi pilastri di vita ha basato il proprio successo, seguendo la start up in Italia e all’estero di vari ristoranti con grande professionalità, ristoranti degni della Michelin. Non ultimo Il Pievano, a Gaiole in Chianti, in Toscana, celebrato con la stella Michelin dopo appena un anno dal suo arrivo. A Sorrento è stato presentato da Francesco Aiello .

Tecnica, creatività e grande legame territoriale sono le caratteristiche della sua cucina, che ha saputo conquistare una clientela sopraffina e sempre attenta ai sapori genuini e alle tipicità. Nel Libro di Alessandro Polidoro Editore, lo chef Vincenzo Guarino si racconta, in modo semplice, aprendo le porte del suo mondo ai lettori, dalla famiglia agli amici, dai suoi percorsi professionali alle ricette. Il tutto accompagnato da foto esclusive realizzate da Luciano Furia, che ha saputo esaltare sapori, essenze e colori di luoghi, persone e piatti. Location utilizzata per la realizzazione delle ricette, per le interviste del Libro e foto dei piatti è stato il PastaBar Leonessa dell’interporto di Nola, format innovativo creato dai fratelli Oscar, Luigi e Diego Leonessa nel 2015 è diventato ormai luogo di confronto culturale e gastronomico tra chef, produttori ed esperti di settore. Foto Simona La Feld