Sorrento da Graziano Maresca ad Alfonso Donadio, De Stefano, Casa, Cannavale, De Simone tutti gli ammessi al concorso pubblicati oggi sull’albo pretorio del Comune , fanno evidenziare come la Città del Tasso sia molto ambita. Sono in 83 ad essere stati ammessi al concorso per responsabile dell’ufficio tecnico, la Giunta guidata da Giuseppe Cuomo ha deliberato e oggi all’albo pretorio c’è l’elenco degli ammessi con quelli dei non ammessi e la determina sulla nomina della commissione esaminatrice.

C’è il ritorno di Francesco Saverio Cannavale , che abbiamo sempre seguito nelle sue evoluzioni, da Sorrento , poi a Praiano in Costiera amalfitana, quindi a Castellammare di Stabia che è un osso duro. Ma punta molto a questo posto anche l’attuale dirigente Alfonso Donadio che si vedrebbe trasformato il suo in posto fisso. C’è anche Daniele De Stefano funzionario della stessa area dell’amministrazione Cuomo , Diego Savarese funzionario a Meta e da Massa Lubrense Gaetano Casa, originario di Massa Lubrense, ora responsabile a Praiano dopo essere stato a Positano, oltre a Giovanni De Simone ingegnere della Gori ricompare Graziano Maresca , responsabile dell’ufficio tecnico carottese in anno sabbatico, un anno dedicato all’insegnamento. Sono i nomi noti, ma sono tanti che vengono da tutta Italia

Qui l’elenco completo Allegato A Elenco dei candidati ammessi