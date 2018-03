Sorrento, grande successo del corso per pizzaioli di “Refood”! – FOTO/VIDEO

Grande successo per la prima giornata del corso per pizzaioli che si sta tenendo a Sorrento, presso il ristorante Refood. Oggi dalle 15 alle 18 e anche domani, durante gli stessi orari, è stato organizzato un interessantissimo corso per svelare i segreti di una pizza coi fiocchi. Grande partecipazione collettiva e un ringraziamento speciale va anche all’assessore Massimo Coppola, per un’iniziativa simpatica e utilissima.

Il ristorante è nato dall’opera dei membri della famiglia Savarese, da sempre nell’imprenditoria turistica, alberghiero–ricettiva, i quali hanno fatto la scelta vincente di investire tempo e attenzione nel mondo della cucina e soprattutto quella mediterranea, sfruttando tutti i frutti della terra campana. Un progetto di recupero della tradizione gastronomica campana, rielaborata in stile contemporaneo, con grande efficacia e destrezza. La location attira subito l’attenzione. Al centro della splendida Sorrento, il locale è assolutamente in linea con la bellezza del centro storico, caratterizzato da grande eleganza e una certa polivalenza: il posto, infatti, funge sia da ristorante pizzeria, che da lounge bar e cantina.

Per info e prenotazioni:

Tel. 081/8781480 – 3337821156

email: info@refoods.it