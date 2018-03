Sorrento, fumata nera sulla giunta: maggioranza in fibrillazione. Rinviata a domani decisione del sindaco Cuomo

Sorrento. E’ fumata nera per quanto riguarda la Giunta Comunale: la decisione ufficiale del sindaco Giuseppe Cuomo è stata infatti rinviata alla giornata di domani. C’è grande attesa, come sappiamo, riguardo la scelta del primo cittadino del comune sorrentino e la maggioranza è sempre più in fibrillazione.

Ricordiamo che lo scorso 2 marzo il sindaco Cuomo prese la decisione di azzerare la giunta Comunale, annunciando il tutto con un messaggio chiaro: “Dopo un’attenta riflessione politica e amministrativa con tutti i gruppi di maggioranza, ho azzerato la giunta, per poi procedere alla nomina degli assessori per il prosieguo del mandato – aveva detto primo cittadino – La prossima settimana avvierò un nuovo giro di consultazioni con i gruppi consiliari e, in breve tempo, nominerò l’esecutivo per procedere nell’attività di governo cittadino”.

Ancora, quindi, non c’è stata l’ufficialità di una notizia data in anteprima dalla nostra redazione qualche giorno fa, ovvero, una giunta a quattro, con l’esclusione di Mario Gargiulo, Pontecorvo fuori dalla maggioranza, ma che dovrebbe un appoggio esterno.

Vi aggiorneremo.