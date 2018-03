Sorrento mentre Cuomo non da ancora le deleghe per la Giunta, incontri al bar per i politici… Al Bar San Vincenzo Marco Fiorentino con De Angelis, fratello della vicesindaca, e dopo due giorni Luigi Di Prisco, Mariano Pontecorvo, il Geometra Raffaele Apreda e Massimo Coppola. Giusto per curiosità, senza alcun riferimento politico. Si parla di asse Cuomo / Fiorentino sul tavolo il project financing per il collegamento fra il parcheggio del Correale e il Porto come dicono in tanti? O cosa?

Grande assente, e silente, Mario Gargiulo. Aspetta ci viene riferito…

Intanto mentre Cuomo pensa alla successione al Comune si prepara una rivoluzione nell’ufficio tecnico, le conferme degli interni, il ritorno di Cannevale, la sorpresa Graziano Maresca?

E fra tutti questi tecnici, tutti, manca solo il responsabile di Massa Lubrense Zarrella, che è fra i più attivi e fattivi, con la soluzione di pratiche di condono che giacevano negli armadi , e l’intervento di Antonio Elefante, forse uno dei più preparati in un territorio concentrato su vicende “bagatellari”, ha scelto il profilo basso

E la politica? Che succederà?

Molti dicono Marco Fiorentino dopo l’accordo con Peppino Cuomo, a cui ha dato tutto, la testa di Gargiulo e del Ponte e un assessore considerato suo..

Ma anche Marco Fiorentino deve fare il conto con la storia..

Ne abbiamo già parlato , ci ritorneremo. Historia magistrae vitae, in questo caso anche di politica locale.

E la mortificazione di tutti gli amministratori non coinvolti neanche per provare ad essere candidati?

Sorrento è uno dei paesi più belli del mondo, ma non è il centro del mondo. Quando i politici lo capiranno forse potranno aspirare a un ruolo nazionale.

Alla prossima puntata

Xmas