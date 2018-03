Sorrento continua con successo fino all’11 “Chocoland – La terra dei golosi” fiera del cioccolato artigianale seguita da Positanonews. Da tutta Italia ripresi in anteprima ieri durante la Festa della Donna da Positanonews all’apertura , la seguiamo su tutti i nostri seguitisssimi “social” , da Facebook , con oltre cento mila contatti, fra Pagina, gruppo, profili, a Instagram, twitter, google plus perchè l’informazione si spalma anche sui social network come il goloso cioccolato .

E’ la più importante rassegna della Campania del Sud Italia dedicata al cioccolato. Stand artigianali, mostre, show cooking, degustazioni ed esibizioni di professionisti del settore. La kermesse, che raccoglie da anni gli appassionati e le principali realtà produttive di ogni regione, aprirà al pubblico alle 10:00 e si protrarrà fino a sera con eventi e live performance dei maestri cioccolatieri.

I laboratori gratuiti “Abc del cioccolato” di Antonio Vanacore, i dolci a sorpresa di Alberto Parascandolo, le sculture in cioccolato al latte di Gabriele Passarelli, i cioccolatini al limoncello di Antonio Gargiulo, le dimostrazioni degli artigiani perugini artefici del famoso Bacio e i percorsi sensoriali sono tra le dolci attrazioni dell’evento. La magia del teatro dei burattini e le mascotte testimonial Gennarino il Cremino e Titina la Pralina intratterranno poi piccoli e grandi, mentre il Museo Correale di Terranova ospiterà “Chocolarte”, degustazioni gratuite di cacao Fino de Aroma di Casa Luker.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sorrento con la Pro Loco e ideata e voluta dall’assessorato alle attività guidato da Massimo Coppola produttive, verrà raccontata in diretta facebook da Cioccolativù con Lino D’Angiò e dalla web tv Netnapoli, oltre che sull’official page Chocoland dove è consultabile il programma completo. Dal giorno della Festa della donna e per l’intero weekend Sorrento oltre 30 ore di eccellenza territoriale e più di 25 stand in legno con specialità artigianali. Un appuntamento dal ricco calendario che mira a prendere per la gola turisti e residenti in penisola.

Sta avendo strepitoso la manifestazione . I golosi hanno d’assalto gli stand dove i maestri cioccolatieri daranno dimostrazione della loro raffinata e gustosa arte. La città di Sorrento, infatti, si prepara ad ospitare “Chocoland – La terra dei golosi”, fiera artigianale del cioccolato.

L’appuntamento è in programma da ieri termina l’ 11 marzo 2018 in piazza Angelina Lauro. Durante i quattro giorni, a partire dalle ore 10, si potrà assistere alle creazioni degli artigiani e, ovviamente, assaggiare le loro produzioni.