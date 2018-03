Sorrento il console del Guatemala alla mostra “La Settimana Santa” a Villa Fiorentino . Una bella sorpresa per la città del Tasso Questa mattina- il console Adelina M. Viteri, in rappresentanza dell’Ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede, ha visitato la mostra «Settimana Santa a Sorrento», ospitata in Villa Fiorentino, come riporta Antonino Siniscalchi su Il Mattino di Napoli .

Un momento di scambio grazie al quale il console, accompagnato dal sindaco Giuseppe Cuomo e dall’amministratore delegato della Fondazione Sorrento Gaetano Milano, ha potuto constatare la somiglianza dei nostri cari riti pasquali con quelli della terra guatemalteca. L’obiettivo dell’incontro focalizzato sulla opportunità di avviare le basi per instaurare un legame tra due realtà così lontane, ma allo stesso tempo molto simili.

La mostra «Settimana Santa a Sorrento» espone le immagini di Lino e Antonino Fattorusso. Curata dalla Fondazione Sorrento con il patrocinio del Comune, propone le foto dei riti di Sorrento nella settimana compresa tra la Domenica delle Palme e la Pasqua. L’intera mostra ruota attorno ad una miriade di scatti e di video che nel corso di diversi decenni hanno arricchito la collezione di due dei più celebri fotografi della penisola sorrentina: Lino ed Antonino Fattorusso. Si tratta di un evento esclusivo perché, in questa circostanza, il pubblico ha modo di ammirare la parte migliore di un repertorio capace di fare invidia alle migliori cineteche. Mai appagati dalla quantità di immagini di alta qualità riprese dai loro obiettivi, infatti, Lino ed Antonino Fattorusso, con maniacale puntualità hanno immortalato con i loro scatti uomini, donne, panorami, luoghi ed eventi senza tralasciare l’esigenza di dedicare la propria attenzione ad ogni singola edizione