Sorrento confusione della GORI per la chiusura dell’acqua, disagi ai locali che credevano staccasse dopo. La GORI ha staccato l’acqua dalle 21, come comunicato anche da Positanonews, ma qualcuno aveva inviato la comunicazione via mail alle attività che si chiudeva alle 23, creando non pochi disagi a bar e ristoranti in zona. Solo l’intervento di un operaio GORI che ha fatto ripristinare l’acqua per una mezzora ha evitato il peggio. “Non potevamo fare neanche il caffè – dicono dal bar -, abbiamo chiamato anche il Comune e gli uffici, vigili etc, ma nessuno ha risposto” Gigione Maresca