Sorrento il circolo sorrentino buvette del “Buco” e “Bar Fauno”, si aprono le discussioni . I soci potranno entrare o no . L’idea parte dallo chef stellato Giuseppe Aversa de “Il Buco” da Ferdinando Ercolano e da Alfonso Cascone del Bar Fauno , ex presidente del Circolo, la proposta dell’avvocato Gaetano Milano presidente della Fondazione Sorrento, in qualità di legale, con una proposta del 7 marzo scorso di circa 2 mila euro al mese . Di questa sorta di Terrazza Martini nel cuore del salotto buono di Sorrento ne ha parlato in anteprima Salvatore Dare su Metropolis che ne sta continuando a scrivere.

“…secondo la triade Cascone-Aversa-Ercolano – riporta Dare – , rappresenterebbe anche un’opportunità di definitivo rilancio del centro storico. Con il corso Italia ormai quasi interamente rifinito con un nuovo assetto di arredo urbano, la Terrazza Sorrento diventerebbe uno strumento da proporre sul mercato ricettivo e pure per la stessa amministrazione comunale che, di rado, ha organizzato nelle sale interne iniziative culturali Ci sono ben nove punti all’interno del documento di Aversa, Cascone ed Ercolano. Gli imprenditori, «unitamente alla gestione della buvette», vogliono prendere in affidamento esclusivo la corte esterna del circolo destinandola a terrazzo sorrentino, migliorata con un intervento di riqualificazione della stessa «a propria cura e spese sulla scorta di un progetto preventivamente rimesso» alla valutazione dell’associazione «finalizzandolo a realizzare uno spazio di intrattenimento e somministrazione da intendersi rappresentativo della dignità della città e del circolo». Eppure ci sono le postille su cui, oltre al coinvolgimento di Cascone, stanno aprendo squarci all’interno dell’associazione del circolo. E’ il secondo punto della proposta, in particolare, a far alzare la tensione. «I soci del circolo non avranno diritto a sostare nell’area esterna che sarà destinata alla fruizione pubblica per cui utilizzeranno la stessa solo per accedere agli spazi interni del circolo». Insomma: una sorta di divieto che non piace ai frequentatori del circolo che amano leggere i quotidiani e bere il caffè o l’aperitivo con vista su piazza Tasso. Ovviamente, gli imprenditori precisano che i soci avranno diritto a usufruire dei servizi offerti dalla gestione della corte esterna allo stesso modo degli altri clienti “esterni”. Non finisce qui. Ci saranno potenzialmente delle agevolazioni ai soci dell’associazione del Circolo, a patto però che i servizi igienici del fabbricato possano essere disponibili pure ai fruitori della Terrazza.. ”

Insomma altri particolari in cronaca, intanto si continua a discutere di questi e altri interventi. In ogni caso ogni centimetro quadrato al centro della Città del Tasso vale oro e si cerca di farlo sfruttare…