Sorrento – Castellammare – Torre al Senato testa a testa La Mura (M5S) Rivellini, accuse di Gallo “Voti da esterni” La partita sembra solo fra Virginia La Mura Movimento Cinque Stelle e il Centro Destra con Rivellini, mentre Manniello, travolto dal crollo del PD, sembra fuori gioco. Partono accuse su voti nei seggi da parte di rappresentanti di lista per far avere maggiori voti a Rivellini , sicuramente ci sarà un finale al cardiopalma. Il parlamentare di Di Maio da questa mattina annuncia battaglia contro il centrodestra ad urne chiuse. “Segnalazioni sul voto fuori collegio di rappresentanti di lista del centrodestra ci arrivano anche da altri collegi elettorali come Pompei, Ercolano e Castellammare di Stabia”. Lo afferma Luigi Gallo, parlamentare del Movimento 5 Stelle che già in mattinata aveva denunciato la presenza di rappresentanti di lista del centrodestra che votano non nei collegi di appartenenza. “Oltre dieci persone – spiega Gallo – sono andate a votare a Pompei e molti altri casi si registrano a Ercolano e Castellammare. La irregolarità più grave è che alcuni presidenti di seggio fanno votare anche per la Camera e questo è espressamente vietato dalla legge, perché dovrebbero avere solo la scheda per il Senato. Quando i nostri rappresentanti di lista sono stati presenti hanno contestato a verbale la cosa I dati dei singoli comuni non si sanno ancora. Secondo l’ANSA nella nostra circostrizione il movimento 5 stelle ha preso 1358 voti circa il 47,64%. Poi segue forza Italia con 918 voti, 31,35% , PD con 372 voti,13,05%. Andando su www.positanonews.it apparirà il box elezioni con il tempo reale