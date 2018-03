Sorrento auguri Gigi dall’alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico di Positanonews. Luigi Minieri fa 18 anni, per noi di Positanonews i ragazzi del Salvemini sono come una famiglia. Un’esperienza intensa per loro , ma anche per noi . Fare giornalismo sul territorio e conoscerlo in tutti i suoi aspetti , per poi comunicarlo. Anche questa è una notizia. Una good news. Auguri di cuore da tutti noi