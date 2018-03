Sorrento. Assunti nove nuovi agenti di polizia locale

Sono nove i nuovi agenti che, a partire da mercoledì 28 marzo, entreranno a far parte a tempo indeterminato dell’organico del comando di polizia locale di Sorrento, agli ordini del colonnello Antonio Marcia.

“Il provvedimento di stabilizzazione colma una lacuna in termini di controllo e di presidio della sicurezza in città – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Si tratta di nove giovani, che hanno già lavorato con impegno su questo territorio e che porteranno nuove energie ed entusiasmo nel corpo della nostra polizia municipale, assicurando un servizio indispensabile per una città a grande vocazione turistica come la nostra”.