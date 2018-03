Sorrento arrembaggio col Solofra 3 -0 stacca l’ Agropoli, San Vito Positano 0 – 0 sfida salvezza

Sorrento all’arrembaggio col Solofra , un magnifico Cifani contribuisce al 3 -0 , determinante per staccare l’ Agropoli. Dopo la vittoria dell’Agropoli sul Costa d’ Amalfi. I rossoneri di mister Guarracino non falliscono e si mettono a più sei dalla squadra del Cilento, mentre i giallorossi pareggiano 0 – 0 con la Battipagliese in casa sprecando l’occasione per uscire dalla zona salvezza. A Sorrento intanto è festa grande. A dopo articoli e interviste.