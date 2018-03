Sorrento, al Corso Italia,32, di fronte all’English Inn’, apre il negozio ‘Cabiria Fashion and art’ nuova avventura di Domenico Marrone.

Sindaco di Positano per 2 legislature, Domenico ha affiancato alla politica la passione per l’arte, con dipinti e sculture in ceramica, con i quali ha partecipato a varie mostre, anche nella città tedesca di Thurnau. Alcuni anni fà Marrone decise di portare la sua passione per le arti nella moda, creando il marchio ‘Cabiria moda’ : capi di abbigliamento realizzati con cotone e materiali naturali, con disegni ispirati alle sue creazioni pittoriche, E dopo i 2 punti vendita di Positano, Cabiria sbarca a Sorrento, diventando ‘Cabiria Art and fashion’, affiancando alla moda la ceramica, i gioielli e gli accessori di abbigliamento. Durante l’evento si è svolta una raccolta fondi a favore del Senegal.

di 10 Galleria fotografica Cabiria Fashion and Art Sorrento









Dalla redazioni di Positanonews un in bocca al lupo a Domenico Marrone per la nuova avventura nella Terra della Sirene

Foto by GGPhotos