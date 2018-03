Sorrento ancora sette abusi scoperti dai vigili urbani

Nel mese di gennaio 2018 sono stati controllati vari cantieri nel centro cittadino e nella zona periferica di Sorrento da parte della Polizia Municipale con l’ Ufficio Tecnico. Verifiche che hanno portato alla segnalazione di sette soggetti alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Nell’elenco figurano proprietari degli immobili, committenti delle opere e ditte esecutrici dei lavori.

In particolare, in via Palomba, su di un immobile già oggetto di contestazioni edilizie ed in violazione dei sigilli apposti non precedenza, è stato realizzato il tetto in cemento armato con travi in acciaio e la base per un serbatoio di gas gpl con relativo impianto. Tre, in questo caso, i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria.

In via Santa Maria del Toro, è stata realizzata una struttura per il ricovero di animali in materiale misto con copertura in lamiera di circa 50 metri quadrati. Nella stessa proprietà è stato realizzato anche un altro manufatto, con le stesse caratteristiche, ma di 40 metri quadri, destinato ad uso deposito. Denunciato il proprietario.

Presso un locale di piazza Marinai d’Italia agenti e tecnici comunali hanno rilevato una serie di interventi per una diversa distribuzione interna degli spazi rispetto a quanto previsto dall’autorizzazione. In questo caso sono state deferite due società.

Infine, presso un negozio del corso Italia è stata rilevata la posa di tre vetrine espositive permanenti. Denunciato il titolare dell’attività.