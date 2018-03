Sorrento all’arrembaggio col Solofra per staccare l’ Agropoli, San Vito Positano sfida salvezza. CLASSIFICA E PARTITE

Sorrento all’arrembaggio col Solofra per staccare l’ Agropoli, San Vito Positano sfida salvezza. Ecco la situazione dopo la vittoria dell’Agropoli sul Costa d’ Amalfi. Il Sant’Agnello come al solito sconfitto, i giallorossi devono vincere per non sprofondare e il Sorrento per non vedersi sul fiato sul collo la squadra del Cilento.