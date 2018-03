Sorrento al via il torneo Acampora 2018

La Primavera porta il grande calcio in Penisola Sorrentina. Tutto pronto allo stadio Italia di Sorrento per il torneo “MSC SORRENTO 2018 – TROFEO GOFFREDO ACAMPORA”, competizione di calcio giovanile riservata alla categoria under 17.

Sono le sei le squadre partecipanti che si contenderanno il trofeo dedicato alla memoria del dottor Goffredo Acampora, storico medico sociale del Sorrento Calcio grande appassionato di sport sempre con una particolare priorità per le attività giovanili, nonchè storico Primario di terapia antalgica all’sopedale Pascale di Napoli per oltre 30 anni.

Per il torneo “MSC Sorrento 2018”, riconosciuto dalla FIGC, vedremo all’opera in Penisola i giovani talenti appartenenti a tre club di serie A (Napoli, Crotone e Benevento), un club di serie B (Salernitana), oltre ovviamente al Sorrento padrone di casa ed una selezione di giovani talenti greci (Kanonierides FC). Le sei squadre saranno suddivise in due gironi all’italiana. Due giorni intensi di gare: si comincia Mercoledì 28 Marzo con lo svolgimento della prima fase mentre le finali sono in programma nella mattinata di Giovedì 29.

Puntuale arriva il saluto alla manifestazione del presidente del Comitato Regionale Campania LND FIGC, Salvatore Gagliano: “porgo Il mio più caloroso benvenuto a tutti i giovani partecipanti a questo prestigioso Torneo, organizzato in una terra che rappresenta una delle perle della Campania: Sorrento. Il mio augurio è che per tutti questi atleti militanti in prestigiose squadre professionistiche, l’evento, oltre a rappresentare un sano momento di confronto sportivo, sia vissuto con grande gioia e spirito di gruppo, nel rispetto dei principi ispiratori delle sport: lealtà, correttezza e sportività”.