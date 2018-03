SORRENTO: AGGREDI’ UOMO CON BASTONE, ASSOLTO IN APPELLO L.M DIFESO DALL’AVV. ALFANO

E’ stato assolto dalla Corte di Appello di Salerno L.M, accusato di aver aggredito un uomo a colpi di bastone durante un alite. In seguito alle risultanze dibattimentali infatti, il giudice della Corte D’Appello ha ritenuto non validi e sicuri gli elementi che affermavano la responsabilità penale dell’uomo in ordine ai fatti. Inoltre è stata considerata non attendibile la testimonianza della parte offesa; per questi motivi dunque l’uomo è stato assolto perché il fatto non sussiste. Soddisfatto l’Avvocato Luigi Alfano, noto penalista sorrentino e difensore dell’uomo, per questo ennesimo successo professionale.