Sorrento abusi edilizi contestati a “Villa Antonella Luxury Resort” di via Nastro Verde. Con ordinanza l’amministrazione Cuomo intimava di procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive realizzate presso l’attività. Nei giorni scorsi il comando della polizia municipale ha comunicato che nell’esercizio extralberghiero “insistono tuttora numerosi interventi abusivi”.

In base a tale relazione, quindi, il dirigente dell’ufficio Commercio del Comune di Sorrento, Donato Sarno, ha emanato un’ordinanza con la quale impone al titolare della casa vacanza “la cessazione immediata dell’attività esercitata in dispregio delle vigenti normative in materia edilizia”, precisando che “l’inottemperanza al provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale”. Il proprietario può ora presentare ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

Proprio qualche giorno fa Positanonews ha intervistato il tenente Bucciero della Polizia Municipale che ha rilevato che nel novanta per cento dei controlli fatti per le attività extraalberghiero sono state riscontrate delle irregolarità