Skyscanner, ecco le spiagge più belle d’Italia: presente Atrani

Grande successo per la Campania nella speciale classifica pubblicata dal portale Skyscanner per quanto riguarda le spiagge più belle d’Italia. Ed è presente anche la Costiera Amalfitana, rappresentata da Atrani.

Ecco cosa si legge circa il comune della Divina: “Il profumo dei limoni, la buona tavola e un’atmosfera calda come il sole che la riscalda: benvenuti in Costiera Amalfitana! Il comune di Atrani, uno dei Borghi più belli d’Italia, domina il mare dalla sua roccia stretta tra i Monti Civita e Aureo e vi aspetta con la bellissima spiaggia cittadina, tagliata in due dalla foce del fiume Dragone, in estate affollata ma pur sempre spettacolare. Lasciare l’auto al parcheggio limitrofo sarà un’ardua impresa, ma potete sempre raggiungere la spiaggia con una passeggiata da Amalfi, grazie a una stradina che costeggia il mare. Ad Atrani per trovare il paradiso non serve salire a bordo di una barca, ma basta scendere sulla cala ai piedi del pittoresco abitato, un borgo famoso per “‘O Sarchiapone”, una prelibatezza a base di zucca, formaggio e carne”.

Tra le altre spiagge presenti troviamo, Grotta della Poesia in Puglia, Cala Monte Turno in Sardegna, Tonnara di Scopello in Sicilia e la spiaggia di Parghelia in Calabria.