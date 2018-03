Sita Sud, ecco i nuovi biglietti per la Costiera Amalfitana e Sorrentina: i dettagli

La Sita Sud ha annunciato che sono disponibili da oggi i nuovi titoli di viaggio “CostieraSita”. I biglietti sono di due tipologie differenti:

COSTIERASITA € 10,00

Il titolo di viaggio è valido 24 ore dal momento della prima validazione. Consente un numero illimitato di spostamenti sui mezzi di trasporto SITA SUD nei seguenti Comuni: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare. È obbligatorio convalidarlo al primo utilizzo. Per mancanza o avaria delle obliteratrici convalidare a mano. Il titolo di viaggio è personale, nominativo ed incedibile. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi.

COSTIERASITA € 12,00

Il titolo di viaggio è valido 24 ore dal momento della prima validazione. Consente un numero illimitato di spostamenti sui mezzi di trasporto SITA SUD nei seguenti Comuni: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare. È obbligatorio convalidarlo al primo utilizzo. Per mancanza o avaria delle obliteratrici convalidare a mano. Il titolo di viaggio è personale, nominativo ed incedibile. Inoltre, il possessore può utilizzare lo stesso titolo di viaggio sui servizi urbani del Comune di Positano effettuati dalla società Mobility Amalfi Coast Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi.

I viaggiatori residenti e non residenti in Campania potranno utilizzare i titoli di viaggio, attualmente in vigore, aziendali ed integrati.