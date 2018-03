Il sindaco Napoli: «A Salerno non faremo il rimpasto in giunta»

SALERNO – «Non faremo nessun rimpasto in Giunta». Queste le parole del sindaco Vincenzo Napoli che ieri mattina, a margine di una conferenza stampa, ha risposto così a domanda precisa. «Noi – ha continuato – faremo la nostra azione amministrativa così come l’abbiamo sempre fatta con senso del fine e con dedizione assoluta per quanto è nelle nostre umane possibilità e quindi andremo avanti perché io credo che abbiamo alcune cose da rimproverarci ma abbiamo anche alcune cose di cui poter andare fieri ». A porre fine ai rumors che erano nati a seguito dei risultati elettorali è, quindi, lo stesso primo cittadino. Se c’è chi aveva aspettative in tal senso, dovrà quindi riporle in un cassetto. L’esecutivo non subirà alcuna modifica né tantomeno sarà incrementato. Non ci sarà, infatti, un altro assessore pronto a prendere le deleghe che furono di Roberto De Luca. «Io tengo le deleghe. Le tengo io», ha spiegato sempre Vincenzo Napoli. Ed è stato sempre lui a voler mettere la parola fine anche alla questione legata alle dimissioni del figlio del presidente della Regione. «Roberto De Luca – ha ricordato – ha dato le sue dimissioni in pubblico al Grand hotel Salerno. Nell’intervista che ho rilasciato il martedì successivo ho detto che con rammarico Roberto De Luca non era più assessore della mia Giunta. Ha protocollato le sue dimissioni che non hanno bisogno di nessun riscontro. La legge dice che nel momento in cui mi dimetto non sono più assessore. Io non devo prendere atto di niente. Ha dimostrato di essere un ragazzo di una grande onestà intellettuale, di una grande sensibilità istituzionale e di una grande dignità ». Chiusa anche la seconda polemica che ha tenuto banco in questi giorni, il primo cittadino non si è sottratto ad un’analisi del risultato emerso dalle urne.

Angela Caso LA CITTA