Si sono svolti i funerali di Immacolata Villani, la donna uccisa dal marito davanti alla scuola della figlia a Terzigno

Accolta con applausi e cori la salma di Imma Villani, donne con il nastro rosso su una maglietta bianca con stampato il volto sorridente della donna uccisa dal marito Pasquale. E´ partito da via Colombo nella frazione Pellegrini di Boscoreale (Na) il funerale di Immacolata Villani, la mamma 31enne uccisa lunedì mattina dall´esterno della scuola elementare di Terzigno dove era andata ad accompagnare la figlioletta di nove anni, dal marito Pasquale Vitiello, dal quale si stava separando. L´uomo poco dopo si è suicidato con la stessa pistola, una calibro 22, ed è stato ritrovato in un casolare a poca distanza la mattina seguente dopo che i carabinieri avevano rintracciato la cella del suo telefonino. Il sindaco di Boscoreale (Napoli) Giuseppe Balzano ha proclamato il lutto cittadino per oggi, in concomitanza con la cerimonia funebre :”L´intera comunità cittadina è rimasta profondamente colpita da questo drammatico episodio di violenza – spiega il sindaco -, e interpretando i sentimenti dell´intera cittadinanza per la tragica perdita di Immacolata, intendiamo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per questo grave lutto”.

Il Sindaco ha disposto anche l´esposizione delle bandiere a mezz´asta sugli edifici comunali e un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 10:00, e rivolto invito a “Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00”.

Fonte: TELECAPRINEWS