Sì è costituito a Maiori, il coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani

Un movimento giovanile che si orienta verso il consolidamento del buon risultato elettorale,

ottenuto dagli azzurri nella cittadina costiera.

Un team work che sa aprirsi all’informazione digitale e all’esigenza di partecipazione democratica,

che non dimentica l’importanza di identificarsi con un territorio meraviglioso, quale quello della

Costiera Amalfitana, e di comprenderne appieno le problematiche e le esigenze, valorizzando la

sua gioventù, provando ad aprire nuove prospettive per il suo futuro.

Impegno, passione e volontà di cambiamento, sono i pilastri posti dai giovani attivisti alla base del

neo coordinamento, che sta già lavorando per offrire un’alternativa credibile al dilagare del

Movimento 5 Stelle e al radicamento del sistema De Luca, attraverso iniziative che verranno messe

in campo già a partire dalle prossime settimane.

Chiunque voglia avere ulteriori informazioni e apportare il proprio contributo in termini di idee e

proposte, può contattare la pagina Facebook dedicata: “Forza Italia Giovani Maiori”, dove è

possibile, inoltre, conoscere le iniziative e le attività del partito.

https://www.facebook.com/Forzaitaliagiovanimaiori/