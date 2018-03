Settimana Santa a Minori ex Diocesi

Si inizia, nel segno della tradizione dei Battenti nell’anno Giubilare dedicato alla santa protettrice TROFIMENA,giovedì 29 marzo con la Messa in Coena Domini ai villaggi Torre e Villamena alle 16.30. Alle 17.30 processione penitenziale del BATTENTI A TORRE ; ALLE 18.30 In basilica santa Messa in Coena Domini e riposiziione del SS Sacramento. Lungo le vie cittadine Processioine Penitenziale dei BATTENTI con i canti plurisecolari in tonio ‘e vasce, patrimon io storico culturale della cittadina di Minori, riconiosciuti e tutelati dal MIBAC. Ore 21.30 Adorazione comunitaria in basilica, alle 23.oo in basilica, penitenziale dei BATTENTI.

GIORNO 30, VENERDI SANTO: ore 05.30 lungo le vie cittadine processione penitenziale dei BATTENTI con i canti plurisecolari in tono ‘e ngoppa. ore 11.oo in basilica celebrazione dell’ORA MEDIA. ore 12.oo in basilica penitenziale dei BATTENTI. Ore 19.oo in basilica, Azione liturgica “in Passione Domini”. Al termine Processione del CRISTO MORTIO lungo le vie cittadine illuminate da fiaccole e lumini, come la spiaggia, gli scogli, lo specchio di mare antistante e tutte le case.