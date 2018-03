Settimana Santa: Le processioni in penisola sorrentina, orari e percorsi

In tutto il territorio della penisola sorrentina ci si prepara alle processioni organizzate dalle diverse confraternite durante la Settimana Santa per ricordare la passione e morte di Gesù Cristo. Da Massa Lubrense a Vico Equense vi proponiamo il programma completo con tanto di orari e percorsi dei cortei.

Massa Lubrense

Confraternita San Filippo Neri della frazione di Torca

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20

Chiesa Parrocchiale San Tommaso Apostolo, Cerimonia di uscita della Processione, piazza San Tommaso Apostolo, via Botteghe di Sopra, via Torricella, corso Sant’Agata, via Deserto, Doppio Corso, via Reola, via Regina Margherita (fino al bivio con la frazione di Acquara) ritorno lungo via Regina Margherita, via Reola, corso Sant’Agata, via Torricella, piazza San Tommaso Apostolo, chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo.

Arciconfraternita Morte e Orazione

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20:30

Cerimonia di uscita della processione dalla chiesa ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie, largo Vescovado, via Palma, via Roma, via Rivo a Casa, via IV Novembre, piazza Marconi, via Rachione, via Mortella, rotabile Massa-Turro, viale Filangieri, piazza vescovado, chiesa Antica Cattedrale di Santa Maria delle Grazie.

Sorrento

Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Rosario

Visita agli Altari della Reposizione

Giovedì Santo 29 marzo 2018, ore 20:30

Chiesa del Santissimo Rosario, via Tasso, via Fuoro, via del Mare, corso Italia, via Tasso, via Vittorio Veneto, via San Francesco, piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, piazza Tasso, viale Caruso, piazza Tasso, via San Cesareo, via Padre Reginaldo Giuliani, corso Italia e via Tasso.

Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica

Processione Bianca

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 3

Via Fuoro, vico II Fuoro, corso Italia, via Tasso, via Vittorio Veneto, via San Francesco, piazza Sant’ Antonino, via Luigi De Maio, piazza Tasso, via Correale, via Rota, via Capasso, corso Italia, piazza Tasso, via San Cesareo, via Padre Reginaldo Giuliani, corso Italia, largo Parsano Vecchio, via del Mare e via Fuoro

Venerabile Arciconfraternita della Morte

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20:30

Via Sersale, via degli Aranci, corso Italia, via Tasso, via Vittorio Veneto, via San Francesco, piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, piazza Tasso, corso Italia, via Capasso, via Correale, piazza Tasso, via San Cesareo, via Padre Reginaldo Giuliani, corso Italia e via Sersale, azione liturgica e benedizione con il Legno della Croce, rientro nella Chiesa dei Servi di Maria.

Sant’Agnello

Confraternita del Sacro Cuore di Maria e di San Giuseppe

Processione del Cristo Orante nel Getsemani

Giovedì Santo 29 marzo 2018, ore 20:15

Sagrato del Santuario di San Giuseppe, Solenne Cerimonia di uscita, via San Giuseppe, via Maiano, via Monsignor Bonaventura Gargiulo, via Francesco Saverio Del Giudice, via Monsignor Bonaventura Gargiulo, chiesa parrocchiale, corso Italia, piazza della Repubblica, via Francesco Saverio Ciampa, via Iommella Grande, via Zancani, viale dei Pini, via Aniello Balsamo, corso Italia, via San Giuseppe, Santuario di San Giuseppe, Cerimonia di rientro con “Stabat Mater” esaguito dai cori della processione.

Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Natività di Maria Vergine

Processione di Maria Addolorata in visita agli Altari della Reposizione

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 2:30

Chiesa dell’Arciconfraternita, corso Italia (Sottomonte), corso Italia, via Cappuccini, chiesa S.M. di Portosalvo Altare della Reposizione, via Marion Crawford, via dei Gerani, via Monsignor Bonaventura Gargiulo, via Francesco Saverio del Giudice (casa di riposo), via Monsignor Bonaventura Gargiulo, via Maiano, piazza Giovanni XXIII, corso Italia “Pozzopiano”, via Francesco Saverio Ciampa, piazza della Repubblica, corso Italia, chiesa dell’Arciconfraternita, Cerimonia di rientro della processione, canto de “Il Figlio Mio” e del “Miserere”.

Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco e Agnello

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20:30

Alle ore 19:45 traslazione del Simulacro della Beata Vergine Addolorata, poi alle ore 20:30 chiesa parrocchiale solenne cerimonia di uscita, corso Marion Crawford, via Cappuccini, attraversamento Resort Esperidi, viale dei Pini, via Zancani, via Iommella Grande, Via Francesco Saverio Ciampa, via Iommella Piccola, corso Italia, piazza della Repubblica, via Francesco Saverio Ciampa, via Iommella Piccola, via Mariano Lauro, via Armando Diaz, viale Don Minzoni, piazza Matteotti, via Aniello Balsamo, corso Italia rientro in chiesa con azione liturgica e benedizione con il legno della Croce.

Piano di Sorrento

Arciconfraternita della Santissima Annunziata

Solenne Processione In Coena Domini

Giovedì Santo 29 marzo 2018, ore 20:15

Largo dell’Annunziata: “Una Comunità in Cammino” cerimonia di uscita della Processione, via Carlo Amalfi, via Bagnulo, via dei Pini, corso Italia, piazza Cota, corso Italia, via Cavottole, chiesa di Santa Teresa, Altare della Reposizione, rampa Santa Teresa, piazzetta delle Rose, via delle Rose, via Mariano Maresca, via Francesco Ciampa, via Madonna di Rosella, chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella, Altare della Reposizione, via Cassano, via Gottola, traversa Gottola, via Francesco Ciampa, Basilica di San Michele Arcangelo, Altare della Reposizione “Adoro Te, devote”, cerimonia di rientro della processione.

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della Santissima Trinità

Processione in Visita agli Altari della Reposizione

Giovedì Santo 29 marzo 2018, ore 21:30

Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, Altare della Reposizione, via Gennaro Maresca, via Meta-Amalfi, via Artemano, via Caposcannato, via Meta-Amalfi, via Nastro Azzurro, chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine, Altare della Reposizione, via Colli di Fontanelle, via Meta-Amalfi, via Mortora-San Liborio, via San Liborio, piazzetta Santa Caterina Volpicelli, cappella di San Liborio, Altare della Reposizione, via Rivolo San Liborio, via Petrulo, via Traversa Petrulo, via Gennaro Maresca, chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, Altare della Reposizione.

Confraternita della Purificazione di Maria Santissima della frazione di Mortora

Processione Penitenziale in visita agli Altari della Reposizione

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 2.30

Alle ore 2:15 il simulacro della Madonna Addolorata accompagnata dal coro del “Figlio Mio” compie il seguente tragitto: Cappella di Sant’Andrea, via Sant’Andrea, piazzale della chiesa parrocchiale. Presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea in Mortora, solenne cerimonia di uscita della processione, vico Mortora, via Mortora-San Liborio, via San Liborio, piazzetta Santa Caterina Volpicelli, cappella di San Liborio Altare della Reposizione, via Rivolo San Liborio, via Petrulo, via Gennaro Maresca, corso Italia, piazza Cota, via Casa Rosa, via Bagnulo, chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella, Altare della Reposizione, via Madonna di Rosella, via Francesco Ciampa, Basilica di San Michele Arcangelo, Altare della Reposizione, via San Michele, piazza delle Rose, corso Italia, via Mortora-San Liborio, chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea, Altare della Reposizione.

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

Processione della Madonna Addolorata

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 2:45

Alle ore 2:40 Tamburi, Controfasce e Croci si muovono lungo il seguente tragitto: largo dell’Annunziata, via Santa Margherita, via Stazione, via San Michele

Alle ore 2:45 parte la processione con percorso Basilica di San Michele, via Carlo Amalfi, via delle Rose, via Santa Teresa, chiesa di Santa Teresa, Altare della Reposizione, via Cavottole, corso Italia, via Bagnulo, chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella, Altare della Reposizione, via Madonna di Rosella, via Ripa di Cassano, via delle Rose, via Mariano Maresca, via Francesco Ciampa.

Apertura Processione, Coro Calvario, Gruppo Madonna e Miserere: Traversa Gottola.

Controfasce e Processione: Via Francesco Ciampa, via Carlo Amalfi, via Gottola, traversa Gottola.

Rione Gottola: Momento di Preghiera

Seconda traversa Bagnulo, via Bagnulo, via Carlo Amalfi, Basilica di San Michele Arcangelo, Altare della Reposizione.

Il gruppo Madonna percorrerà le seguenti strade: largo San Michele, via Stazione, via Santa Margherita, cappella di Santa Margherita.

Confraternita della Purificazione di Maria Santissima della frazione di Mortora

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 19:45

Alle ore 19:30 il simulacro della Madonna Addolorata accompagnata dal coro del “Figlio Mio” seguirà il tragitto tra cappella di Sant’Andrea, via Sant’Andrea, piazzale della chiesa parrocchiale. Incontro del Cristo e della Madonna Addolorata per poi proseguire alle ore 19:45 in via Mortora-San Liborio, via San Liborio, via Mortora-San Liborio, vico Mortora, via dei Platani, via Cavone, corso Italia, via Mortora, via Legittimo, via delle Acacie, via Sant’Andrea, piazzale della chiesa di Santa Maria di Galatea, cerimonia di rientro della processione.

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della Santissima Trinità

Celebrazione della Passione del Signore

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20

Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità, via Gennaro Maresca, via Cavone, corso Italia, via Cavottole, traversa Gennaro Maresca, via Gennaro Maresca, chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, cerimonia di rientro della processione.

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20:30

A partire dalle ore 19:30 il Coro del Calvario e la banda musicale percorreranno via Carlo Amalfi, via San Michele, via Stazione, via dei Tigli, via Casa Rosa, piazza Cota. Alle ore 20 il gruppo Madonna ed il Coro del Calvario si muoveranno lungo piazza Cota, corso Italia, via San Michele, largo San Michele. Alla stessa ora gli incappucciati Neri si incammineranno per via Carlo Amalfi, largo dell’Annunziata, fino all porta laterale della Basilica di San Michele Arcangelo, Alle ore 20:30 in largo San Michele Arcangelo incontro del Cristo e della Madonna Addolorata, poi prenderà il via il corteo per via Francesco Ciampa, via Mariano Maresca, via delle Rose, via Ripa di Cassano, via Madonna di Rosella, via Bagnulo, via Carlo Amalfi, via San Michele, via Stazione, via dei Tigli, via Casa Rosa, via Bagnulo, via dei Pini, corso Italia, piazza della Repubblica, via Mercato, via delle Rose, via Carlo Amalfi, Basilica di San Michele Arcangelo, cerimonia di rientro della processione.

Meta

Arciconfraternita della Santissima Immacolata

Processione in visita agli Altari della Reposizione

Giovedì Santo 29 marzo 2018, ore 20:45

Via Cesine, piazza Santa Maria del Lauro, corso Italia, via del Lauro, via Casa Miccio, vico Casa Miccio, via Marconi, via Municipio, via Caracciolo, piazza Casale, via Caracciolo, via dei Cafiero, piazza Scarpati, via Lamma, via Santa Lucia, chiesa di Santa Lucia, Altare della Reposizione, via Santa Lucia, piazza Ascensore, via Cosenza, via Colombo, corso Italia, Basilica Santa Maria Del Lauro, Altare della Reposizione, chiesa dell’Arciconfraternita.

Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e Pio Monte dei Morti

Processione dell’Addolorata in visita agli Altari della Reposizione

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 2:30

Sagrato della Basilica di Santa Maria del Lauro cerimonia di uscita, corso Italia, via Flavio Gioia, via Sebastiano Enrico De Martino, via Guglielmo Marconi, via Casa Miccio, via del Lauro, via Municipio, via Caracciolo, via Meta, via Angelo Cosenza, via De Martino, via Caracciolo, via dei Cafiero, piazza Scarpati: Momento di preghiera “Il tuo dolore, O Vergine, è grande come il mar”. Via Lamma, chiesa di S. Lucia, Altare della Reposizione, via Cosenza, via Colombo, corso Italia, Basilica di Santa Maria del Lauro cerimonia di rientro e Altare della Reposizione.

Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e Pio Monte dei Morti

Processione del Cristo Morto

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20

Via Cesine, piazza Santa Maria del Lauro, cerimonia di uscita della processione, via del Lauro, via Vocale, via Caracciolo, via dei Cafiero, piazza Scarpati, via Lamma, via Santa Lucia, piazza Ascensore, via Angelo Cosenza, via Colombo, corso Italia, Basilica Santa Maria del Lauro, cerimonia di rientro della processione.

Vico Equense

Arciconfraternita della Morte e Orazione

Venerdì Santo 30 marzo 2018, ore 20:30

Piazza Seiano, Strada Statale 145, via Filangieri, via San Ciro, chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, piazza Marconi, via Caccioppoli, corso Umberto I, piazza Umberto I, via Filangieri, via Santa Maria del Toro, via Nicotera, via Roma, piazza Umberto I, via Filangieri, Strada Statale 145, piazza Seiano, cerimonia di rientro della processione.

