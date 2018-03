Serie A: Inter Napoli Spalletti: “non firmo per il pari, solo la vittoria”

A Milano per rimanere attaccati alla Juve. Il Napoli è ancora formalmente capolista del campionato, ma i bianconeri sono a un solo punto di distanza e neppure i più ottimisti credono che nel recupero casalingo con l’Atalanta i campioni d’Italia si faranno sfuggire l’occasione del sorpasso. Si ragiona dunque in casa degli azzurri, come se il primo posto in graduatoria fosse già sfumato. E allora la ricetta per arrivare primi a fine campionato e conquistare il tricolore l’ha individuata Sarri: collezionare tutte vittorie da ora fino alla conclusione della stagione. Più facile da dire che da fare, ma il Napoli è intenzionato quanto meno a provarci. In settimana il tema conduttore della preparazione alla partita con l’Inter, nel posticipo di domani sera al Meazza, è stato proprio questo. ‘Forza ragazzi, noi ci crediamo’ hanno cantato i tifosi del San Paolo dopo la sconfitta con la Roma e lo stesso concetto un piccolo gruppo di sostenitori presentatosi ieri a sorpresa a Castel Volturno, durante l’allenamento degli azzurri, lo ha ribadito con forza.

Spalletti: “non firmo per il pari, solo la vittoria” – Un Napoli arrabbiato è di scena domani a San Siro contro un’Inter con qualche ammaccatura e ancora in mezzo al pantano delle crisi: non si può firmare per un pareggio, ma bisogna vincere e mostrare quella faccia cattiva più volta evocata da Luciano Spalletti. Oggi il tecnico nerazzurro parla ad Appiano Gentile in conferenza stampa, convocata all’ora del tè, all’indomani delle celebrazioni del centodecimo compleanno dell’Inter, una sorta di ripasso della storia di un leggendario club che però non riesce a guarire dalle ferite del passato. Fa bene Spalletti a sottolineare che non si vive di ricordi ma di ambizioni e subito riporta l’attenzione sul campo e sulla partita. Non si firma per il pari, anzi lui non firmerebbe per niente: “Dobbiamo pensare che sia una partita fondamentale per il nostro successo finale e abbiamo vissuto così anche alcune di quelle passate. Da qui a fine campionato, abbiamo sette gare fuori casa, su dodici. Non possiamo gestire niente, dobbiamo vincere le partite”.

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 24 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 2 Lopez, 29 Dalbert, 5 Gagliardini,77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder). All. Spalletti. Indisponibili: Ranocchia. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic, D’Ambrosio, Eder, Ranocchia. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 62 Tonelli, 19 Milic, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach). All.: Sarri. Indisponibili: Ghoulam (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Jorginho, Mario Rui, Koulibaly, Mertens. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 3,85; 3,40; 2,00.

ANSA