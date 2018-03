Sentiero degli Dei vietato ma le guide mettono a rischio escursionisti. De Lucia “Inconscienti! Il Parco intervenga”. Ieri un intervento con elicottero per soccorrere un escursionista che , stando a quanto riferito, era in compagnia di una guida partita da Agerola. Una vicenda sconcertante sulla quale bisogna intervenire. Molti dimenticano che il sentiero degli Dei , il sentiero più bello e noto della Costiera amalfitana e della Campania , forse d’ Italia, è tuttora vietato ed interdetto in tratti che riguardano il Comune di Praiano, dove è avvenuto il sinistro, e a Praiano.

Questo significa che chi si trova in quel tratto vietato si dovrebbe assumere le responsabilità di quello che fa e anche pagare di tasca proprio i soccorsi che costano ogni volta migliaia di euro, per mezzi e risorse, finanche elicotteri.

La cosa più assurda è che le guide continuano a portare escursionisti in questo sentiero vietato ma ambito per tutti , sono decine di migliaia che arrivano in costa d’ Amalfi solo per i sentieri. E’ stato pure promosso e sponsorizzato alla Borsa del Turismo a Napoli.. Dimenticando di dire che era vietato, come vietato e interdetto è il Faito, pure sponsorizzato, ma anche altri sentieri sono in difficoltà fra Vico Equense e Sorrento.

Ma parliamo di noi. Questo è secondo alcune riviste internazionali il sentiero più frequentato al mondo. Si parla di sentieristica, di interventi , turismo rurale ed esperenziale. Ma ci rendiamo conto?

Parliamo di questo sentiero , che per il solo flusso che porta deve essere assolutamente sistemato.

“Il presidente del Parco dei Monti Lattari mi disse che sarebbe intervenuto entro il 30 marzo – dice il sindaco di Positano Michele De Lucia -, sto continuando a compulsarlo, è da incoscienti tenere il sentiero in queste condizioni e sono incoscienti coloro che consentono di percorrerlo nei tratti vietati, ancora di più se davvero si tratta di una guida che lo fa. Fate presto , bisogna assolutamente intervenire subito”