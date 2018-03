Per diffondere cultura d’impresa ed essere vicina alle esigenze dei giovani, Pauciulo Strategie parteciperà al seminario gratuito Resto al sud ed altre misure all’impresa, il 15 marzo alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni. L’evento è accredito per 4 CFP dall’Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore e dall’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

L’incontro ha lo scopo di illustrare le principali agevolazioni fiscali per le startup, incentivi per le Nuove Imprese a Tasso Zero e le modalità di accesso al credito. In particolare la Dott.ssa Chiara Pauciulo- Founder Pauciulo Strategie– illustrerà, in ottica strategica, le possibilità offerte dalla Misura Resto al Sud, pensata per i giovani tra 18 e 35 anni residenti in una delle otto Regioni interessate – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.