Seminario gratuito Project Financing interviene anche l’avvocato Andrea Di Lieto di Maiori

Il 16 marzo 2018 Pauciulo Strategie organizza il seminario gratuito “Il coinvolgimento delle imprese private nella realizzazione delle opere pubbliche”. L’incontro ha l’obiettivo di offrire una panoramica sul Project Financing in ottica giurisprudenziale, economica e tecnica. Il seminario è accreditato per 4 CFP con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. L’evento si terrà presso gli uffici di Pauciulo Strategie, Piazza Trieste e Trento,13, Nocera Inferiore (SA) ed è organizzato in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Iride Pagano.

Parteciperanno:

PRESENTAZIONE

• Dott. Gerardo Pauciulo

Titolare Studio Pauciulo Strategie di Nocera Inferiore

SALUTI ISTITUZIONALI

• Avv. Aniello Cosimato

Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

• Dott. Giovanni D’Antonio

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore

• Avv. Manlio Torquato

Sindaco di Nocera Inferiore

• Avv. Barbara Mauro

Assessore alle Attività produttive, imprese, commercio e artigianato del comune di Cava de’ Tirreni

INTRODUCE E MODERA

• Prof. Avv. Vincenzo Giuffrè

Professore Emerito dell’Università Federico II di Napoli

INTERVENGONO

• Dott. Luigi Antonio Esposito

Già Presidente di Sezione di Tribunale Amministrativo Regionale “Genesi e caratteristiche del Project Financing”

• Dott. Eugenio Giliberti

Studio Pauciulo Strategie di Nocera Inferiore”Aspetti economico-finanziari del Project Financing “

• Ing. Cristiano Crispo “Principali novità nel codice degli appalti in tema di Project Financing”

CONCLUDE

• Prof. Avv. Andrea Di Lieto ( di Maiori, Costiera amalfitana , ndr )

Titolare della Cattedra di Diritto Processuale Amministrativo Università degli Studi di Salerno