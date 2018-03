Segui lo spoglio in diretta su Positanonews per la prima volta in tempo reale in Costiera amalfitana e sorrentina

Un collegamento in tempo reale per la prima volta nella storia in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per tutti i collegi che riguardano il territorio di questo ambito , ovviamente per l’intero collegio alla Camera e al Senato quindi non solo Amalfi e Sorrento, ma anche Salerno, Castellammare e Torre così da avere l’immediata percezione del risultato e questo grazie al box elezioni di Presscom .

Non solo ma Positanonews è da venerdì al lavoro h24 nel proprio territorio e oltre , anche con l’Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Salvemini di Sorrento IV A , con servizi foto e video dai seggi, aggiornamenti sui social network da Facebook a twitter e instagram oltre a Positanonews TV sul nostro canale you tube ( Tutti canali che trovate su in alto il sito ) .

Stiamo seguendo l’affluenza e le curiosità nei vari seggi e stanotte metteremo tutti i risultati non solo per aree ma Comune per Comune del nostro comprensorio Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori, Maiori etc per la Costiera e per la Penisola Sorrrento, Piano, Vico Equense, Massa Lubrense, Capri e Agerola , poi approfondimenti , curiosità e altro ancora

E AUTONOMAMENTE IN PRIMO PIANO VEDRETE L’ANDAMENTO DEI NOSTRI COLLEGI

Per segnalazioni anche u whatsup 3381830438