Seduta mattutina all’Arechi, poi tutti in ritiro prepartita: domani la rifinitura a Fiuggi

Al termine della rifinitura mattutina all’Arechi, la carovana granata s’è messa in moto verso Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove preparerà nelle prossime quarantotto ore la partita di sabato in casa dei ciociari. Un ritiro scaramantico, visto che nelle ultime due gare la squadra è riuscita – proprio grazie all’iniziativa di anticipare la partenza per il prepartita – a trovare la giusta concentrazione. E poi, Fiuggi è meta simbolo per il sodalizio di Lotito e Mezzaroma: lì nacque il primissimo Salerno Calcio di Perrone e Susini nell’agosto 2011. L’unico superstite “di campo” è il solerte magazziniere, Gerardo Salvucci.

A proposito di campo. Colantuono non porterà con sé Schiavi (che è squalificato e infortunato al quadricipite destro, oggi festeggia pure il compleanno: 32 candeline per lui, auguri!), Akpa Akpro, Bernardini e Orlando, tutti alle prese con i rispettivi recuperi dagli infortuni. Prima di ufficializzare la lista dei convocati per la partita, però, l’allenatore preferisce attendere la seduta di rifinitura.

Il mister è alle prese col dubbio in difesa tra Mantovani e Monaco su chi dei due debba affiancare Tuia nel reparto a quattro davanti a Radunovic. Il primo è leggermente favorito. Gigi Vitale cerca di insidiare la posizione di Pucino che, tuttavia, sembra piuttosto solida sull’out mancino basso, così come quella di Casasola dalla parte opposta. A centrocampo Signorelli potrebbe scalzare Ricci, opaco contro l’Avellino soprattutto in fase di impostazione; ai suoi lati conferme in vista per Minala e Kiyine. In attacco il tridente sarà composto da Di Roberto, Bocalon e Sprocati.